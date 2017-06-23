Эксперты: iPhone SE осенью сильно упадет в цене

Эксперты из UBS заявили, что осенью 2018 года iPhone SE сильно упадет в стоимости. По данным аналитиков, компания Apple значительно уменьшит цену на 4-дюймовую модель смартфона после своей презентации, которая намечена на сентябрь.

Как сообщают аналитики, покупку гаджета iPhone SE стоит отложить до осени, так как компания Apple может весьма значительно снизить стоимость на данный смартфон. Эксперты предполагают, что после сентябрьской презентации цена на iPhone SE в России опустится ниже 15 000 рублей.

Также сообщается, что если компания Apple все-таки представит iPhone SE 2, то его предыдущая версия снимется с продаж, а новый смартфон получит цену своего предшественника. В случае презентации новой модели SE 2, версия SE получит внушительные скидки на продажу, но потом исчезнет с прилавков.

Помимо этого, аналитики UBS заявили, что осенью в цене упадут и другие модели iPhone. Так, уверяют эксперты, модели iPhone 6S, iPhone 7 и iPhone 8 упадут в цене на 50-100 долларов, что сделает гаджеты доступнее для широкого круга пользователей.

Презентация новой продукции Apple намечена на сентябрь. Ожидается, что вместе с новыми версиями iPhone на выставке будет представлено новое устройство, получившее увеличенный дисплей. Речь идет о Apple Watch Series 4.