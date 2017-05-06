Samsung разработала смартфон без доступа к интернету

Компания Samsung представила на рынке Китая новый смартфон Galaxy J2 Pro, который не имеет модулей для доступа к Интернету. Предполагается, что недорогое устройство пригодится учащимся или пожилым людям.

В начале 2018 года Galaxy J2 Pro выпустили для Вьетнама. А теперь модель перетерпела существенные функциональные изменения и добралась до китайских студентов. Всего за 185 долларов пользователь получит мобильные телефон со всеми современными функциями, кроме беспроводной связи по Wi-Fi, 3G и 4G.

Galaxy J2 Pro обладает довольно неплохой задней камерой, Super AMOLED экран на 960 х 540 пикселей, оперативной памятью объёмом 1 ГБ и четырехъядерным процессором с частотой 1,4 ГГц. Отсутствие интернета компенсируется рядом полезных словарей и справочников.

Кроме учебных приложений жители Китая получают выгодное акционное предложение. Все средства за покупку Samsung Galaxy J2 Pro до конца июня будут компенсированы, если клиент купит любой смартфон бренда из серий Galaxy S и Galaxy A.