До конца апреля Xiaomi предлагает россиянам большие скидки и подарки

Сеть официальных магазинов Xiaomi в России проводит щедрую акцию, которая продлится до 29 апреля. Помимо крупных скидок, покупателям предлагают массу полезных подарков.

В рамках распродажи гостям торговых точек стоит присмотреться к акционным предложениям на такие смартфоны, как Mi MIX 2, Mi MIX 2 SE, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi Note 4, Mi 6. Кроме них, в акции участвует спортивный браслет от бренда Mi Band 2, о низкой стоимости которого "Версия" уже сообщала ранее.

Что касается подарков, то они идут довеском к покупке. Покупатели могут взять Redmi 5 за 12 990 рублей и бесплатно обзавестись селфи-палкой вместе с переносным накопителем энергии на 5 000 мАч - Mi Power Bank. Таким образом клиент получит вполне приличные презенты общей стоимостью около 2 тысяч рублей. Новый владелец вышеупомянутого Mi Band 2 получит запасной силиконовый ремешок для браслета. А к смартфону Mi MIX 2 SE в подарок идет брендовая экшн-камера с разрешением 4K.

Представители Xiaomi предупреждают, что количество подарков ограничено. Они напоминают, что забирать заказанные наборы можно самостоятельно в торговых представительствах компании по всей России, не оформляя доставку.