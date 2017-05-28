Экран гнется: техники из Тайваня собрали прототип складного AMOLED-смартфона

В Тайване сотрудники Научно-исследовательского института промышленных технологий собрали прототип смартфона, который складывается вместе с гибким экраном. Демонстрация возможностей устройства появилась на YouTube.

В разложенном виде смартфон имеет довольно внушительные габариты - около 8 дюймов в диагонали. Складные части несимметричны - верхняя с микрофоном и фронтальной камерой немного больше по площади. Такое решение позволяет сконцентрировать внимание на более крупной половине и следить за уведомлениями на свободной. Разработчики показали одну любопытную фишку - изображения можно "перелистывать", слегка согнув часть экрана.

Аппарат позволяет пользователю совершать звонки, фотографировать объекты, пользоваться полноценной операционной системой. А при ненадобности его можно сложить и поместить в карман, невзирая на размеры планшета. По словам техников, смартфон выдержит до 200 тысяч сгибаний. При условии активного пользования в течении дня (150 открытий-закрытий), компоненты прослужат около 4 лет. Внешний вид оставляет желать лучшего, однако прототипу этот огрех можно простить. Пока неизвестно, когда устройство появится на рынке и под чьим брендом. Однако стоит ожидать, что к этому моменту смартфон будет существенно доработан визуально и технологически.