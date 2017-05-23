Thuraya X5-Touch станет первым в мире гибридом смартфона и спутникового телефона

Оператор Thuraya показал миру первый в истории гибрид смартфона и аппарата для спутниковой связи Thuraya X5-Touch. О скором выпуске объявила пресс-служба компании.

Thuraya Telecommunications Company предоставляет услуги спутниковой телефонной связи во многих странах Европы, а также в регионах Средней Азии, Африки и Австралии. Головной офис фирмы базируется в ОАЭ.

Теперь о телефоне. Thuraya X5-Touch совмещает два режима. В качестве смартфона он работает на операционной системе Android. У него есть два гнезда под SIM-карты и поддержка технологии Always On. Устройство передает сигналы в формате 2G, 3G и 4G/LTE. Оно обладает Full HD сенсорным экраном с диагональю 5,2 дюйма при разрешении 1920×1080 пикселей.

Помимо этого, Thuraya X5-Touch наделен такими полезными функциями, как две камеры, доступ к навигационным системам GPS/ГЛОНАСС/BeiDou, модуль NFC, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Всё это защищено от посторонних воздействий прочным стеклом Gorilla Glass и стандартами IP67. Пользователь в случае нужды сможет быстро отправить сигнал SOS. А долгую работу аппарата обеспечит ёмкий аккумулятор.