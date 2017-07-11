Система Android P защитит от перехвата и подмены информации

Новая операционная система Android P от компании Google получит функцию защиты пользовательских данных от перехвата или подмены. Так стало известно ресурсу AndroidCommunity.

Аналитики узнали, что разработчики операционной системы вскоре обяжет всех создателей ПО внедрять в свои продукты защитный протокол Transport Layer Security. По своему функционалу она напоминает HTTPS. В процессе обмена информацией по сети TLS зашифрует её и сделает невозможным для преступников изучить содержимое передачи или подменить данные.

Пока использование протокола происходит на добровольной основе. Однако после выхода в свет итоговой версии Android P использование TLS станет неукоснительным требованием Google. Вдобавок разработчики будут вынуждены вести реестр безопасных доменов, к которым будут привязываться созданные ими приложения. Эта опция станет важной в процессе модерации Google Play.

Благодаря нововведениям творцы Android P заставят разработчиков следить за безопасностью своих продуктов и сократят вероятность появления в официальном маркете вредоносных программ. Релиз ОС должен произойти в августе 2018-го.