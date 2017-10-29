Nokia 3 теперь обновляется до версии Android 8.0 Oreo

Разработчики из HMD Global выпускают для смартфона Nokia 3 обновление, которое улучшит версию оперативной системы до Android 8.0 Oreo. Об этом топ-менеджер компании Юхо Сарвикас объявил на своём аккаунте Twitter.

Модель Nokia 3 появилась на рынке электроники в 2017 году. С завода на ней устанавливается версия ОС Android 7.0 Nougat. Однако создатели выполнили обещание и предоставили владельцам возможность обновиться до 8.0 уже через полтора месяца после завершения официального бета-теста системы.

Стоит напомнить, что ранее представители HMD Global заявили, что намерены предоставить обновления до Android O и Android P для всех своих продуктов. Таким образом на старой версии пока ещё работает исключительно Nokia 2.