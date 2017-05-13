Эксперт прогнозирует подорожание нового поколения iPhone

Смартфоны грядущего поколения iPhone станут дороже, но не будут испытывать дефицита в покупателях. Так прогнозирует Стив Милунович, эксперт финансовой компании UBS.

Аналитик утверждает, что Apple разработала эффективную стратегию по продвижению своих продуктов на родине и за границей. Руководство бренда желает продать как можно больше iPhone, наращивая общие доходы при продаже каждой единицы. Уже в текущем году разработчики выпускают три новые модели разных габаритов. Они будут обладать дисплеями с диагонялями 5,8, 6,1 и 6,4 дюйма. При этом экраны будут отличаться качеством. Самое маленькое и большое устройства оснастят OLED-дисплями, а 6,1-дюймовый будет довольствоваться жидкокристаллическим.

Стив Милунович предполагает два возможных развития событий в сфере ценовой политики Apple. Согласно дешевому варианту, iPhone будут стоить 700 долларов за бюджетную модель, 900 за маленькую диагональ и 1049 - за самого дорого представителя поколения. Бренд может пойти и по более прибыльному пути, требуя 750, 999 и 1099 долларов соответственно. В итоге компания придет к более высокой средней цене за iPhone до 700 долларов. По мнению Стива Милуновича, такие меры заставят 70% владельцев в 2019 году приобретать более дорогие смартфоны от фирмы. А устаревшие модели будут продаваться на уровне или немногим ниже средней стоимости.

Выпуская несколько смартфонов с разными характеристиками, Apple сможет охватить более широкий круг аудитории. Одни смогут приобрести качественный бюджетный гаджет со всеми сервисами бренда, а более состоятельные отхватят себе топовые устройства. Деньги же, независимо от покупательской способности отдельно взятого клиента, осядут на счетах компании.