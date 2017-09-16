Эксперты призывают покупать Xiaomi Mi Band 2 до роста цен в России

Компания Xiaomi анонсировала выход в этом году нового браслета Mi Band 3. Эксперты призывают россиян дешево покупать модель Mi Band 2 из-за прогнозируемого скачка цен.

Ожидается, что спортивная новинка от Xiaomi появится в России и странах Европы не раньше осени. И пусть она получит некоторые преимущества перед предшественником, существенные различия или особенности Mi Band 3 разработчики не показали. Аналитики полагают, что задуматься о покупке браслетов стоит именно сейчас, пока российские представители продают Mi Band 2 недорого.

Предположительно, грядущее устройство будет продаваться примерно за 3 500 рублей. А вот актуальную модель сегодня предлагают, в среднем, за 1350 рублей. По информации экспертов, ценник останется таким всего на несколько дней. Вскоре ожидается рост иностранных валют относительно рубля, что приведет к повышению стоимости Mi Band 2.

Стоит рассказать самом товаре. Xiaomi Mi Band 2 является удобным фитнес-трекером. Он показывает данные на небольшом OLED-экране размером 0,42 дюйма. Корпус браслета защищает электронную начинку от пыли и воды по стандарту IP68. Размеры его: 40,3 × 15,7 × 10,5 мм при весе в 7 граммов. Аккумулятор емкостью 70 мАч обеспечит работу устройства до 20 дней без подзарядки. Обладатели могут пользоваться оптическим пульсометром и акселерометром, а для ещё более удобной работы - подключать Mi Band 2 к смартфону при помощи Bluetooth 4.0 LE.