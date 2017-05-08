HP презентовала недорогой игровой ноутбук за 800 долларов

Разработчики бренда HP выпускают на рынок игровой ноутбук низкобюджетной категории - Pavilion Gaming Laptop. Согласно данным компании, его цена в США составит около 800 долларов.

Производительность устройства для комфортной игры обеспечат шестиядерные процессоры Intel, начиная от Core i5-8300H. Pavilion Gaming будет также оснащен неслабыми видеокартами 10 серии GeForce от NVIDIA или Radeon RX 560X от AMD. В помощь геймерам пойдут также 8 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ памяти жестких дисков и накопитель Intel Optane на 16 ГБ.

К другим особенностям. HP оборудовали свою новинку IPS-дисплеем с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920 x 1080 пикселей, портами HDMI, USB 3.1 Type-C, Type-A и Ethernet с пропускной способностью в 1 гигабит. Аккумулятор способен выдержать до 9-10 часов работы без подзарядки. Клавиатура обладает собственной подсветкой изнутри и собственным цифровым блоком. Новый ноутбук от HP станет доступен для продажи у в средине мая или начале июня текущего года.