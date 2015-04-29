У Apple появились проблемы с разработкой программного обеспечения для своих продуктов

Опытные аналитики из KGI проинформировали, что американская корпорация Apple не успевает обновлять свои программные обеспечения для технологических продуктов. Из-за данной проблемы спрос на iPhone в последнее время значительно снизился.

Главный аналитик KGI Минг-Чи Куо, изучив ситуацию на рынке, сообщил, что компании Apple стоит задуматься над своей дальнейшей стратегией продаж, чтобы удержать лидерские позиции на рынке. По словам эксперта, на данный момент Тим Кук нацелен на разработку все новых технологий и моделей, которые бы значительно опередили конкурентов.

Однако Кук упустил момент с разработкой программного обеспечения, которое выходит намного реже, чем новые модели iPhone. По мнению Минг-Чи Куо, именно отсутствие обновлений на гаджетах и являются результатом потери спроса на iPhone.