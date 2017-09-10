Разработчики Apple презентовали эксклюзивные обои на красный iPhone 8

На днях состоялась премьера лимитированной версии красного iPhone 8. Теперь представители Apple показали новые обои, которые были разработаны дизайнерами исключительно для модели iPhone 8 (PRODUCT) RED.

Разработчики показали, что фоновое изображённые красного iPhone 8 значительно отличается от привычных обоев других моделей гаджетов «яблочного» бренда. Дизайнеры отмечают, что новые обои выглядят очень стильными в дополнении к красной панели мобильного устройства. Однако данные обои уже появились в Сети и качать их сможет любой пользователь iPhone.

Эксперты отмечают, что необычный дизайн обоев выгодно смотрится и на юбилейном iPhone Х. Дело в том, что затемненная сторона фонового изображения будет визуально скрывать ненавистную многим «монобровь» iPhone Х.