Компания Apple создаст дисплей с дополненной реальностью

Компания Apple запатентовала дисплей с функцией дополненной реальности, он предназначен для самоуправляемых авто и сможет применяться в других устройствах. Дисплей сможет показывать 3D-модель мира с наложением виртуальных объектов на реальные.

Как сообщают китайские СМИ, которые ссылаются на источники, компания Apple запатентовала дисплей с дополненной реальностью. В описании указано, что данный дисплей будет применяться для автомобилей и будет поддерживать стереографические изображения.

Дисплей будет показывать 3D-модель мира, на нее наложатся трехмерные виртуальные объекты. Такая модель будет отображаться поверх реальных объектов. В ней будут показаны полезные данные как для самоуправляемого автомобиля, так и для его водителя.

На таком дисплее может быть показана информация о маршруте, о важных местах, встречающихся по пути следования. Информация дисплея может храниться в облаке и «подгружаться» по мере надобности. Эксперты замечают, что патент на дисплей еще не значит, что Apple действительно выпустит такие устройства. Однако, компания наверняка имеет разработки и сможет применить технологии в схожих сферах.