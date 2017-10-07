Дисплеи iPhone 8 и iPhone 8 Plus перестают работать после замены из-за нового обновления iOS

Владельцам гаджетов iPhone 8 и iPhone 8 Plus обновление операционной системы до iOS 11.3 принесло новые проблемы. Как оказалось, теперь экраны смартфонов отказываются функционировать в том случае, если они не были заменены в сервисных центрах Apple.

Стало известно о том, что владельцы продукции от Apple в очередной раз столкнулись с проблемами. Как только гаджеты iPhone 8 и iPhone 8 Plus обновились до новой версии операционной системы iOS 11.3, экраны, которые были заменены в мастерских, а не в сервисных центрах Apple, отказались работать. Они не реагируют на прикосновения владельца, в связи с чем смартфон стал полностью бесполезен.

Эксперты выдвинули предположение, что основная причина заключается в программном обеспечении iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Когда разработчики выпускали новую платформу, они без предупреждения обязали владельцев гаджетов прибегать к ремонту смартфонов только в сервисных центрах корпорации, а никак не в различных мастерских.

Помимо этого, после замены экрана не в сервисе компании открыла еще одну проблему. Начались неполадки в работе Touch ID и Face ID. Эксперты предполагают, что разработчикам удастся устранить проблему после выпуска еще одного обновления, однако они пока не спешат этим заниматься и никак не комментируют ситуацию.