Эксперты назвали три причины, чтобы купить красный iPhone 8

Эксперты в области технологий проанализировали все преимущества нового дизайна смартфона от Apple iPhone 8 и назвали три основные причины, которые могут убедить пользователя все-таки приобрести красный iPhone.

По мнению экспертов, первая причина для приобретения iPhone 8 в красном оттенке состоит в том, что данный гаджет выпущен в ограниченном количестве, а его продажи закончатся уже осенью текущего года. По этой причине людям, которые хотят иметь уникальный гаджет стоит задуматься о покупке красного iPhone 8. Вторая причина, из-за дефицита красных устройств стоимость такого смартфона может в разы увеличиться и коллекционеры смогут через время перекупить красный iPhone 8 намного дороже.

Последняя причина, это благотворительность. Представители компании Apple проинформировали, что перечислят процент от продажи гаджетов в благотворительный фонд, который помогает людям.