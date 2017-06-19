Компания ZTE показала концепт уникального «стеклянного» смартфона Iceberg

Компания ZTE представила официальный концепт смартфона Iceberg, который может появиться на прилавках с мобильными телефонами уже в ближайшие годы. Уникальный смартфон будет оснащен сдвоенным модулем камеры, а его корпус выполнен из стекла.

Как сообщается, смартфон Iceberg находится лишь в фазе концепта, его еще не стали выпускать, но он уже привлек внимание экспертов своей уникальностью. Специалисты компании ZTE разработали необычный дизайн гаджета, что сделает его практически полностью «стеклянным».

По данным, смартфон Iceberg получит сдвоенную камеру и будет чем-то похож на iPhone X. Гаджет уже отметили наградой IF World Design Guide. Эксперты оценили в смартфоне две уникальные особенности. В гаджете имеются необычные вырезы сверху и снизу экрана, также он имеет необычную конструкцию.

Новинка будет выполнена из стекла, в ней не будет рамок из металла. Для этого специалисты ZTE применят технологию «бесшовного стекла», что уберет в нем закругленные углы. В смартфоне будет сканер отпечатка пальца и поддержка функции беспроводной зарядки. В описании концепта указывается, что ZTE Iceberg выйдет после 2018 года. По мнению некоторых специалистов, углы смартфона, выполненные из стекла, создадут много неудобств.