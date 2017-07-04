Samsung показала на видео особенности нового флагмана Galaxy Note 9

Корпорация Samsung удобряет почву и сняла на видео особенности своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 9. Разработчики опубликовали демонстрационный ролик на YouTube.

Компания обещает пользователям безрамочный QHD+ Super AMOLED-дисплей с разрешением 2960 на 1440 пикселей, который занимает ещё больше пространства на фронтальной части устройства. Для взаимодействия с экраном бренд разработал высокочувствительные стилусы S Pen, которые можно извлекать из нижней части корпуса. Кроме того Samsung внедрила в свою новинку сканер отпечатков, интегрированный непосредственно в экран. Есть также анализаторы лица и сетчатки глаза.

Производительность моделей, поставляемых в США и Китай, будет обеспечивать 8-ядерный процессор Snapdragon 845. В других странах - Exynos 9810 с аналогичным количеством ядер. Объём ОЗУ составит 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Для зарядки будет использоваться USB разъём Type-C. Для наушников же предусмотрено стандартное "гнездо". Аккумулятор обладает емкостью 3850 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки.

Среди прочих особенностей Galaxy Note9 стоит выделить двойную заднюю камеру с апертурами f/1.5 и f/2.4 и переднюю на 8 МП. Стеклянный корпус будет защищать аппарат от угрозы со стороны пыли и воды. Samsung выпустит новый флагман в четырех расцветках: черной, серой, синей и цвета "латте". Презентация Galaxy Note9, вероятно, пройдет в конце июля. Таким образом устройство может попасть на полки магазинов уже в августе.