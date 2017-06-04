В Сети появился патент Microsoft на складной смартфон с двойным дисплеем

Официальные представители патентного ведомства в США проинформировали, что одобрили заявку на патент компании Microsoft на новый складной смартфон. Сообщается, что еще один интересный патент Microsoft на смартфон с двойным дисплеем появился в конце прошлого месяца.

По словам компании Microsoft, модель нового смартфона с двойным дисплеем, которая появилась в патентах, может составить достойную конкуренцию гаджетам на Android и iOS, а также завоевать большую популярность на технологическом рынке. Дизайн смартфона от Microsoft может повторить стиль «яблочных» продуктов iPhone 8-Plus иили iPhone X.

Также стало известно, что разработчики придумали уникальную технологию, которая поможет подсоединить камеру одновременно на два дисплея. Разработчики Microsoft объяснили, что на задней стороне камеры встроен датчик, который будет поддерживать сканер отпечатков пальцев для идентификации пользователя.