BLUBOO выпускает смартфон D5 PRO всего за 100 долларов

Компания BLUBOO вскоре выпустит неплохой бюджетный смартфон D5 PRO, стоимостью всего 100 долларов. Разработчики обнародовали для СМИ характеристики своего устройства.

Для своей ценовой категории, BLUBOO D5 PRO может похвастаться достаточно неплохим показателями. Он работает на процессоре MTK6737 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Обладает 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. И если процессор можно считать слабоватым, то такой объём памяти в бюджетных смартфонах встречается нечасто.

JDI-экран с диагональю 5,5 дюймов показывает разрешение 640×1280 пикселей. Стоит отметить, что у BLUBOO D5 PRO тонкая рамка и соотношение дисплея к корпусу составляет 89%. Последний поставляется в черной, темно-красной и синей расцветках.

Среди прочих особенностей: Android 7.0 и аккумулятор емкостью 2700 мА/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Задняя камера выпущена брендом Samsung и имеет 13 Мп. Фронтальная снимает с разрешением в 8 Мп.

Анонсировано, что D5 PRO поступит в продажу с 9 апреля. До 15 BLUBOO проводит акцию, согласно которой первая тысяча покупателей получит скидку в 20%. Это подразумевает, что счастливчики всё равно заплатят за устройство 99,99 долларов, однако в добавок их ждут приятные бонусы в виде купона на 20 долларов, чехла, защитной пленки и кольца-держателя. Известно, что партия смартфонов уже находится на складах.