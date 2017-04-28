Китайская компания Xiaomi представила новую версию смарт-браслета Mi Band. Третья модель устройства получила ряд дополнительных функций, среди которых возможность замерять «водность» организма и совершать покупки.

Как сообщается, Mi Band 3 оснащен 1,5-дюймовым сенсорным дисплеем. В гаджете разместили несколько датчиков. Браслет сможет фиксировать количество шагов, протяженность пройденного расстояния. Также устройство будет следить за сном человека, гаджет сможет определять фазы сна и их продолжительность. Помимо этого, устройство сможет заряжаться от солнечной энергии.

Смарт-браслет Mi Band 3 сможет фиксировать стрессовые состояния человека, подсчитывать его пульс и даже определять, сколько воды содержится в организме пользователя. Устройство сможет синхронизироваться со смартфоном, планшетом или ПК.

Браслет «знает» и сможет фиксировать деятельность при 20 видах спорта. Еще одной особенностью браслета станет то, что через него можно будет совершать покупки в сервисах Google Pay, AliPay и Mi Pay.