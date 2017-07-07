Эксперты рассказали, какими будут новые модели iPhone

Группа экспертов поделилась своим мнением о том, каким будет экран в новых моделях iPhone. По мнению специалистов, в 2019-2020 годах Apple выпустит несколько смартфонов с разными вариациями дисплеев.

Как сообщает издание Bloomberg, будущие модели iPhone получат экраны со скругленными краями, что сделает гаджеты еще более «безрамочными». Сейчас появляется тренд на закругленные углы смартфонов, такие гаджеты уже появляются в линейке смартфонов от Samsung. Однако, некоторые пользователи уже стали критиковать «круглые» углы смартфонов, так как такие устройства с легкостью могут выпасть из рук.

Согласно мнению экспертов, новые iPhone получат функцию управления без физического касания к экрану. Специалисты предполагают, что смартфоны от Apple уже скоро смогут распознавать приближения пальцев, что сделает экраны практически «неприкасаемыми».

Также сообщается, что в новых iPhone появиться технология использования тончайших светодиодов. Предполагается, что в экраны будет внедрена система МicroLED, светодиоды которой созданы на основе нитрида галия. Данную технологию компания Apple приобрела еще в 2014 году. Если сравнивать ее с OLED, то она выигрывает в меньшем потреблении энергии и показывает лучшую яркость и контрастность.