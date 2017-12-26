В России появилась возможность обменивать старые iPhone на новые «по подписке»

Сеть магазинов iPort запустила специальную «подписку», благодаря которой в России появится возможность ежегодно обменивать старые модели iPhone на новые. Такая «подписка» позволяет получать новую версию гаджета за 6 месяцев до того, как закончатся ежемесячные выплаты за прошлую его модель.

Суть «подписки» заключается в том, что владельцы iPhone могут оформить специальное соглашение, согласно которому каждый месяц они будут выплачивать определенную сумму. Сейчас доступными для приобретения являются iPhone 8 и его Plus-версия.

При оформлении «подписки» на приобретение гаджета, покупатель берет на себя обязательство выплачивать в течении 18 месяцев по 3385 рублей в месяц. Если все условия будут соблюдены, то покупатель получит новую версию iPhone, когда ему останется еще 6 месяцев выплачивать рассрочку за прошлую его версию.

Оформить подписку можно до 30 апреля. Возможно, акция будет продлена. Также сообщается, что в любое время можно будет отменить условия «подписки» и перейти на стандартную рассрочку выплат за покупку телефона. С более детальными подробностями акции все желающие могут ознакомиться в магазинах iPort.