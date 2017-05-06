В России цена на смартфоны Samsung Galaxy S8+ резко упала на 50% из-за выхода Galaxy S9+

Стоимость смартфона Samsung Galaxy S8+ резко снизилась практически вдвое из-за недавнего выхода новинки Galaxy S9+. Сейчас это устройство можно приобрести за 36 400 рублей.

Этой весной российский рынок электроники пополнил новый флагман с пометкой "+" от южнокорейского бренда. От более старой модели Galaxy S9+ отличает двойная задняя камера и высокая показатели производительности. Благодаря обновлению начинки устройство предлагает цену в почти 65 тысяч рублей.

Однако желающие приобрести более дешевый брендовый смартфон могут присмотреться к Galaxy S8+. Даже при отсутствии двух объективов, он может похвастаться рядом достоинств. К примеру, 8-ядерным процессором Exynos 8895 с частотой 2,3 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. Дисплей Super AMOLED диагональю в 6,2 дюйма показывает QHD+ картинку с разрешением в 2960х1440 пикселей. Встроенная память достигает 64 ГБ. Аккумулятор на 3500 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки. Стоит вновь упомянуть камеры и отметить, что фронтальная обладает 8 Мп, а основная - 12 Мп.

Если этого ещё недостаточно, то можно рассказать о наличии современных модулей связи NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE и A-GPS. Безопасность аппарата обеспечивает стеклянный корпус, защищенный от пыли и воды, согласно требованиям IP68. Galaxy S8+ обладает также технологией Always On Display. Всё это в настоящий момент дополняется относительно низкой стоимостью.