Энтузиасты нашли способ сделать обычный ноутбук сенсорным за счет зеркала и дверной петли

Энтузиастам удалось найти практически бесплатный способ сделать экран обычного ноутбука сенсорным. Умельцы превратили MacBook в тачпад за счет зеркала, дверной петли и знаний о компьютерном зрении.

Как сообщается, инженеры из Массачусетского института технологий применили смекалку, подручные средства и знания о компьютерном зрении. Для того, чтобы сделать экран ноутбука сенсорным, энтузиастам понадобилось маленькое зеркало, дверная петля, клей и небольшой кусочек согнутой вдвое бумаги.

Зеркало закрепили у веб-камеры ноутбука таким образом, что камере был виден экран гаджета и то, как к нему прикасается палец. По словам экспертов, в этом вопросе важно знать об основных принципах компьютерного зрения, камера ноутбука должна захватывать экран и видеть, как к нему касается палец.

Далее энтузиастам понадобилась специальная программа OpenCV, которая находится в открытой библиотеке данных о компьютерном зрении. Эта программа, после установки, предложит откалибровать фиксацию прикосновений.

Если сделать все правильно и найти нужное расстояние между пальцем и экраном, то ноутбук может стать практически сенсорным. Для этого следует найти идеальное расположение зеркала над веб-камерой и установить верной расстояние между пальцем и монитором. В итоге, все манипуляции приводят к тому, что обычный ноутбук становится сенсорным, а стоит такая затея, утверждают эксперты, меньше 1 доллара.