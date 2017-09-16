Sirin Labs может выпустить блокчейн-смартфоны Finney уже в этом году

В 2018 году компания Sirin Labs может выпустить на рынок новый инструмент для майнеров - блокчейн-смартфон Finney. Как сообщает Bloomberg, она уже нашла производителей.

По информации источников, обязанности по изготовлению новых смартфонов возложило на себя предприятие Foxconn, которое известно производством больших объёмов iPhone и других популярных устройств. Вскоре с конвееров должно сойти 25 тысяч единиц инновационных Finney.

Эти смартфоны первыми смогут предоставить пользователями функционал для безопасной работы с криптовалютами. Sirin Labs обещает наделить свою новинку брендовой операционной системой, которая одним нажатием будет переходить в режим криптовалютных операций. С его помощью предприниматели смогут обмениваться электронной валютой или контролировать своё хранилище. Доступ к счетам будет закрыт особым шифрованием, сканерами радужки и отпечатков пальца.

Предполагается, что уже в ноябре Sirin Labs сможет отправить по предзаказам 25 тысяч смартфонов. Устройства также планируют продавать в 8 странах, где популярны криптовалюты. Такими являются Турция и Вьетнам. Кроме ОС, Finney может похвастаться экраном с диагональю 5,5 дюймов, 6 Гб оперативной памяти, а также фронтальной камерой с разрешением 13 мегапикселей. Задняя камера обладает 12 мегапикселями.