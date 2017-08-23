Google разрабатывает новый улучшенный Chromebook с 4К-экраном

Компания Google готовится выпустить на рынок свою очередную новинку серии Chromebook, оснащенную 4К-экраном. Такую информацию распространяет один зи пользователей ресурса Reddit.

Человек под ником -nbsp- опубликовал на форуме изображение нового устройства, которое демонстрирует возможности его дисплея. По данным источника, разработчики наделят грядущий ноутбук достаточно мощным "железом", которое будет справляться с нагрузками высококачественной картинки.

Эксперты проверили официальный исходный код последнего обновления Chrome OS, размещенный на сайте Chromium. Среди записей они обнаружили упоминание и некоторые характеристики некоего устройства, записанного, как atlas. Оно обладает высоким разрешением 3840х2160. Из прочего указано отсутствие разъёма для SD-носителей. Аналитики считают, что корпорация Google намерена презентовать первый Chromebook с поддержкой 4К технологии уже в этом году. Демонстрация может произойти в рамках конференции I/O 2018, которая состоится в начале мая. На платформе мероприятия разработчики приложений также ожидают увидеть фирменную ОС для смартфонов - Android P. А кроме того, дочернюю систему для смарт-часов под названием Wear OS.