Новый смартфон Moto G6 презентуют 19 апреля

Компания Motorola Mobility, принадлежащая группе Lenovo, уже приглашает СМИ на своё мероприятие, которое состоится 19 апреля в городе Сан-Паулу, Бразилия. Вероятно, в рамках события журналистам презентуют долгожданные смартфоны Moto G6.

В приглашении временем начала указано 10 часов по бразильскому времени. Аналитики успели подметить, что фон пресс-релиза своим дизайном и расцветкой очень напоминает стандартные обои Moto G6, которые успели заметить на изображениях, слитых инсайдерами.

Ранее представители Lenovo официально заявили о назначении Серджио Буньяка со-президентом подразделения Lenovo Mobile Business Group, а также руководителем Motorola. В этом сообщении пресс-служба упомянула, что в апреле компания намерена провести презентацию новинок. Именно тогда появились вполне реалистичные слухи, что компания намерена показать обновление линеек: Moto G6 и Moto E5.

Эксперты предполагают, что разработчики намерены представить миру устройства Moto G6 и Moto G6 Plus и Moto G6 Play. В 2017-м году появилась информация об отказе Motorola от последней версии, однако позднее появились свидетельства обратного.