Эксперты рассказали, чем iPhone X превосходит Galaxy S9

Американские эксперты протестировали революционный смартфон Galaxy S9 от компании Samsung. По словам аналитиков, новый гаджет так и не смог опередить по качеству и функциям юбилейный iPhone X.

Разработчики Samsung в новом смартфоне Galaxy S9 презентовали свою новую функцию, которая получила название селфимоджи. Данная функция призвана накладывать маску на лицо в режиме селфи и эмитировать эмоции человека. По словам аналитиков, анимодзи, который установлены в iPhone X, значительно превосходят аналог конкурента.

Также Samsung в новом гаджете не удалось превзойти уникальную систему Face ID, так как TrueDepth не сможет отличить лицо, если надеть очки или отрастить челку на голове. Аналитики не оценили и работу голосового помощника Bixby, который пока ещё не освоил русский язык. Помощник Bixby на флагманах Samsung хоть и развивается, но ему всё ещё далеко до Siri, утверждают эксперты.