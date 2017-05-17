Компания Nokia перевыпустит еще один культовый ретро-телефон

Компания Nokia намерена перевыпустить еще один ретро-телефон, который был презентован в 1994 году и получил звание одного из культовых устройств того времени. Как сообщается, «вторую жизнь» получит модель кнопочного телефона с характерным зеленым свечением – Nokia 2010.

Согласно данным из источников, корпорация HMD Global, «поглотившая» бренд Nokia, намерена возродить еще один ретро-телефон. Успешный опыт перевыпуска культовых моделей мотивирует разработчиков продолжать давать «вторую жизнь» тем устройствам, которые так полюбились пользователям.

В этот раз, «возрождение» коснется гаджета Nokia 2010, который появился на прилавках в 1994 году. По случаю скорого 25-летия гаджета в продаже может появиться его обновленная версия, которая будет работать на Android. Гаджет может быть выпущен уже в следующем году. По данным, он будет оснащен цветным экраном и поддержкой 4G LTE-сетей.

Сообщается, что ретро-смартфон, получивший шанс на «возрождение», будет выпускаться в Африки, Китае и развивающихся странах Азии. Однако, исходя их того, что российские пользователи «неровно дышат» в ретро-моделям телефонов, гаджет может появиться и в России.