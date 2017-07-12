Google планирует выпустить бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo

В скором времени компания Google может представить еще одну модель смартфона своей линейки Pixel, который будет считаться бюджетным. Его намереваются продавать на развивающихся рынках Индии и других регионов.

Как известно, корпорация Google уже в течение нескольких лет занимается разработкой новых дорогостоящих гаджетов "семейства" Pixel, позволить себе который могут далеко не все. В связи с недешевой ценовой категорией, смартфоны Pixel не получили популярности на развивающихся рынках Индии, куда Google начала внедрять свои новинки.

Для того, чтобы увеличить аудиторию поклонников, "поисковой гигант" намерен выпустить еще одну версию смартфона из своей линейки, однако на этот раз он будет бюджетным. Работать новый Pixel будет на базе Android Oreo, по части программного обеспечения новинка не будет особо отличаться от своих предшественников, однако его "железо" может оказаться хуже.

Технические характеристики нового смартфона пока неизвестны общественности, однако эксперты предполагают, что ее стоимость не будет превышать 350 американских долларов, то есть 20 тысяч российских рублей. Представить пользователям новый Pixel на базе Android Oreo корпорация может уже летом текущего года.