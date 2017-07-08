Компания ZTE выпустит игровой смартфон с вентиляторным охлаждением

Китайская компания ZTE не отстает от инновационных разработок и тенденции выпуска игровых смартфонов. Как стало известно, для геймеров будет представлен гаджет с инновационной системой вентиляционного охлаждения.

Как известно, рынок мобильных устройств активно наполняют игровыми смартфонами. Уже вышел геймерский телефон от Razer, компания Xiaomi анонсирует выход смартфона Black Shark, который уже оценили эксперты. Теперь же, к «гонке» по выпуску необычных смартфонов присоединяется еще одна крупная компания.

Стало известно, что компания ZTE готовится выпустить геймерский смартфон, получивший название Nubia. Гаджет будет отличаться от других устройств не только «мощной начинкой» для игр. Особенностью смартфона от ZTE станет система по защите устройства от перегрева. В гаджете будут размещены вентиляторы-кулеры, которые обеспечат постоянную защиту смартфона от перегрева.

Как известно, игры и приложения часто «нагружают» процессор телефона, от чего тот начинает греться и может прийти в негодность. Когда такой смартфон, охлаждающийся вентиляторами, выйдет в продажу – не известно. Также остается загадкой и его стоимость.