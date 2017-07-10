Смартфоны Xiaomi Redmi 4X два дня будут продаваться по минимальной цене

Крупнейшая интернет-площадка для продажи товаров AliExpress запустила временную распродажу смартфонов Xiaomi Redmi 4X. В течении двух дней гаджеты распродаются по минимальной стоимости, модель прошлого года предлагается купить всего за 7 740 рублей.

Как стало известно, в первые дни апреля на AliExpress предоставляется возможность купить смартфон Xiaomi Redmi 4X по минимальной цене. Все желающие могут заказать себе гаджет их прошлогодней линейки компании Xiaomi по крайне выгодным условиям.

Гаджет Xiaomi Redmi 4X можно купить за 7 740 рублей. Однако, один человек может приобрести не больше двух телефонов, оптом купить смартфоны не получится.

Для покупки по низкой цене гаджет представлен в двух цветах – в черном и в золотом. В описании товара указывается, что телефон будет доставлен в минимальные сроки. После оплаты, гаджет придёт владельцу в течении двух недель. Предложение имеет ограниченные временные рамки, уже 4 апреля цена гаджета возрастет на 20%, до этого времени смартфон можно успеть купить по низкой цене.