Эксперты назвали 5 вещей, за которые компания Apple должна извиниться

Программисты проанализировали гаджеты компании Apple и обнаружили массу недочетов, которые продолжают огорчать владельцев «яблочных» смартфонов и планшетов. Эксперты назвали 5 вещей, за которые Тим Кук должен публично извиниться.

В первую очередь это iPhone 8, который ничем не отличается от своего предшественника. Специалисты считают, что iPhone 8 поступил в продажу только для того, чтобы не было большого пробела между моделями iPhone 7 и юбилейным iPhone Х. Вторая причина – это медленная зарядка всех гаджетов Apple. Далее следует проблема с замедлением батареи, которую Тим Кук пообещал устранить.

Также существует проблема в кабелях Apple, которые перетираются и лопаются значительно быстрее, чем у китайских разработчиков. И самой большой проблемой для пользователей является Siri, которая не отличается быстрой и эффективной работой.