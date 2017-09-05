Сеть потрясли "волшебные" обои для блокировки экрана iPhone

Apple удалось в очередной раз приятно порадовать владельцев iPhone. На этот раз потрясение вызвала "волшебная" анимация заставок на экранах блокировки.

Разработчики внедрили интересную технологию в первой версии iOS 11. Лишь спустя некоторое время пользователи обнаружили, что некоторые изображения, выбранные в качестве обоев, при разблокировании iPhone и iPad отображаются поистине магическим образом.

Суть в следующем, существуют картинки с особой композицией, благодаря которой изображенные объекты при анимации появляются на экране с разным временем. Энтузиастам удалось выделить четыре произведения, которые как нельзя лучше демонстрируют прелесть этой функции. На интернет-ресурсах многие пользователи положительно отозвались об особенностях загрузочного экрана от Apple.