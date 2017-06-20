Эксперты: В начале продаж iPhone 9 и iPhone X Plus будут в дефиците

Эксперты рассказали о том, что в самом начале продаж новые устройства от Apple iPhone 9 и iPhone X Plus могут оказаться в дефиците. С этим может быть связана компания Japan Display, поставляющая Apple экраны.

Как сообщают инсайдеры, в самом начале продаж у Apple могут возникнуть некоторые проблемы из-за компании Japan Display, в связи с чем iPhone 9 и iPhone X Plus будут находиться в дефиците. Данная компания занимается поставкой американской корпорации Apple экранов для гаджетов с технологией IPS.

По некоторым данным, японская компания требует от "яблочной" корпорации предоставить инвестиций на разработку в размере 517 миллионов американских долларов. Корпорация Apple откажет Japan Display и из-за этого могут появиться задержки во время поставки дисплеев для новых гаджетов.

Ранее сообщалось о том, что новинки от Apple появятся в продаже уже в текущем году.