Снимки аккумуляторов Samsung Galaxy J8 и J8 Plus слили в Интернет

Инсайдеры слили в сеть некие аккумуляторы Samsung, датируемые апрелем 2018-го и декабрем 2017-го годов. Эксперты предполагают, что эти элементы принадлежать смартфонам Galaxy J8 и J8 Plus.

Благодаря свежим фотографиям, интерес вокруг устройств разгорелся с новой силой. Южнокорейские разработчики уже выпустили на рынок новинки топового класса: Galaxy S9 и Galaxy S9 +. По мнению аналитиков, вскоре Samsung сосредоточит внимание на средней ценовой нише. А инсайдерские изображения батарей только убеждают общественность в грядущем анонсе.

Стоит отметить, что модели Galaxy J8 и J8 Plus не так давно появились на бенчмарке Geekbench. Согласно опубликованной информации, первый смартфон получит аккумулятор объёмом 3000 мАч, а более продвинутая версия - 3500 мАч.