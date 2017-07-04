Samsung наделяет фаблет Galaxy Note 9 системой распознавания по дыханию

Компания Samsung может наделить свой новый фаблет Galaxy Note 9 инновационной системой распознавания пользователей по дыханию. Такие слухи блуждают по сети со слов инсайдеров.

В прошлом году Samsung подала заявку на патент портативного анализатора газов. Проект предполагал определение алкогольного опьянения владельца по запаху изо рта. Благодаря своеобразному встроенному алкотестеру владелец гаджета сможет заблокировать пьяному себе доступ к определенным функциям.

Согласно новой информации, потенциал технологии позволяет применять её с более широким размахом. Так разработчики могут научить анализатор запоминать особенности дыхания отдельно взятого человека и предоставлять ему доступ к устройству. Кроме того, система, вероятно, сумеет определить эмоциональное и физическое состояние человека по различным показателям: частота дыхания, интенсивность выдоха и скорость сердцебиения. Сопоставив данные, программа сможет ограничить возможности владельца или же указать ему на проблемы со здоровьем.

Таким образом, Galaxy Note 9 грозит обзавестись дополнительным уровнем защиты. Ранее создатели уже сообщили о сканере радужной оболочки глаз и отпечатков на экране.