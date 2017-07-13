Эксперты рассказали, почему PlayStation 5 будет лучшей консолью на рынке

Компания Sony довольна продажами последней версии PlayStation 4. Однако эксперты, основываясь на известной сегодня информации, спрогнозировали предполагаемую дату выхода консоли нового поколения, а также её возможные характеристики.

Сама Sony не делала никаких анонсов о дате выхода PlayStation 5, и также не объявляла о том, какой дизайн и технические характеристики у неё будут. Большинство любителей игр ожидают её появления на прилавках магазинов не ранее 2020 года, но специалисты спрогнозировали появление первой информации о консоли в этом году. Однако геймеров меньше всего волнуют даты релизов.

Sony опубликовала список игр, которые будут доступны для подписчиков PlayStation Plus. Эксперты уверены, что к выходу консоли нового поколения сервис только усовершенствуется. Компания недвусмысленно даёт понять, что готова радовать игроков AAA-играми. Sony заявила, что хочет сделать платный сервис более удобным для геймеров. Вероятней всего, они поместят все высокобюджетные игры в PlayStation Plus.

Также все любители игр ожидают, что между консолью нового поколения и PlayStation 4 будет синтез, что позволит воспроизводить на PS 5 все игры консоли четвёртого поколения. Также значительным плюсом в сторону синтеза может оказаться выход PlayStation VR 2, который, по слухам, сейчас разрабатывается компанией.