Процессор Qualcomm Snapdragon 841 с 16 ядрами стал рекордсменом по производительности

Новый 16-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 841 становится лидером по производительности на бенчмарке. 1 апреля чипсет установил рекорд Geekbench по производительности.

В воскресенье на ресурсе появилась оценка продукта по результатам испытаний. Оказалось, что Snapdragon 841 со своей частотой в 2,3 ГГц превзошел даже своего сородича Snapdragon 845, который хвастается 2,8 ГГц.

Благодаря 16 ядрам и 8 ГБ ОЗУ, этот процессор набрал 2018 баллов в одноядерном зачете и целый 10401 балл в многоядерном. Этот показатель пока является максимальным среди всех топовых портативных гаджетов. Стоит добавить, что работу Snapdragon 841 дополняет мощный графический ускоритель Adreno 630. Эксперты предполагают, что разработчики представят рекордсмена мировому сообществу ещё до конца текущего года.