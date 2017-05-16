Названы скрытые возможности iOS, о которых не все знают

Американские специалисты изучили последнюю версию iOS и обнаружили интересные скрытые возможности оперативной системы, о которых знают далеко не все пользователи. При этом эксперты утверждают, что новые функции являются очень полезными.

Стало известно, что теперь все владельцы техники Apple получили возможность просматривать скрытые ранее покупки в App Store. Для этого нужно зайти в профиль интернет-магазина, нажать на имя пользователя и в меню выбрать раздел «Скрытые покупки». Также появилась возможность применять новые эффекты в Live Photos при помощи жеста взмахивания.

Эксперты рассказали, что при фотосъемке можно взмахнуть пальцем вверх и тогда появится возможность наложить необходимый фильтр ещё до того, как была сделана фотография. Также одним нажатием кнопки вызова можно совершить повторный звонок на последний набранный номер.