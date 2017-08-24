"Носимый девайс": Samsung разрабатывает запястный гаджет с огромным экраном

Компания Samsung занимается разработкой инновационного гаджета с большим экраном, который предстоит носить на запястье, как часы. В конце марта американское Управление патентов и торговых марок уже зарегистрировало соответствующую заявку.

Патент озаглавили, как "Носимое электронное приспособление". В документе указано мало данных об изобретении южнокорейских дизайнеров. Собственно, саму заявку они подали ещё в конце 2016 года. Стоит ожидать, что заявленный продукт может не перейти от наработок к реальным продажам. Однако эксперты могут строить предположения на основе концептуального изображения, прикрепленного к документации.

Судя по эскизу, разработка Samsung представляет собой увеличенную версию "умных" часов. Они крепятся на руке при помощи широкого ремешка. Основным отличием от смарт-часов является огромный модуль с дисплеем, по размерам не уступающих смартфону. Этот компонент крепится к удерживающей основе лишь третью своей ширины. Видимо, большая часть экрана будет тянуться вдоль руки. На боковой грани устройства можно заметить элемент, похожий на кнопку для блокировки.