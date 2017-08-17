GoPro презентовала новую экшн-камеру HERO за 200 долларов

После длительного периода упадка, компания GoPro вновь громко заявила о себе на рынке с бюджетной экшн-камерой серии HERO. Во время презентации разработчики назвали цену - всего 200 долларов.

Сотрудники GoPro извлекли урок из череды лишений и неудачных бизнес-проектов. Под давлением китайских конкурентов с их дешевыми и довольно качественными камерами, компания решилась выступить в достаточно низком ценовом сегменте. Всего за пару сотен пользователей сможет приобрести качественное устройство от именитого бренда, хорошо показавшего себя в создании камер для экстремальной съёмки. Стоит отметить, что "второе дыхание" для HERO GoPro открывает без присвоения номера или имени.

Новая модель обладает сенсором с разрешением в 10-Мп. Он позволит операторам снимать видео на скорости 60 к/с в качестве 1080p и 1440p. В HERO также реализованы технологии стабилизации картинки и режима для тусклого освещения - Auto Low Light. Для управления владелец может пользоваться сенсорным экраном с диагональю в 2 дюйма или системой голосового ввода.

Чтобы удешевить производство, GoPro пришлось отказаться от GPS-навигации, видеосъёмки в 4К, Wi-Fi связи в 5 ГГц и ряда других дорогостоящих функций. Стоит отметить, что по размером новинка соответствует GoPro HERO6 Black. В США её уже можно заказать за 200 долларов, а в странах Европы - за 220 евро.