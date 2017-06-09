Найден новый вирус, «убивающий» смартфоны беспрерывным майнингом

Специалисты из компании Trend Micro сообщили о новом вирусе, который представляет из себя вредоносное ПО, «убивающее» смартфоны. Вирус HiddenMiner распространяется через приложения из сторонних магазинов и занимается беспрерывным майнингом.

Как стало известно, смартфоны, на которые пользователи устанавливают приложения из сторонних магазинов, подвержены риску и могут выйти из строя из-за скрытых вирусов. Так, эксперты из Trend Micro рассказали, что уже выявили вредоносное ПО, которое в буквальном смысле «убивает» смартфоны.

Вирус HiddenMiner попадает на устройство пользователя через приложения, установленные из сторонних магазинов. Затем, он обманным путем получает доступ к учетной записи владельца гаджета и запускает майнер Monero. При это, вирус удаляет иконку своего приложения из меню и остановить его не так и просто.

Вирус будет майнить до тех пор, пока устройство не выйдет из строя или не перегреется. Если же владелец решит остановить работу вируса, то вредоносная система заблокирует экран гаджета. Решить проблему поможет лишь полная перезагрузка в безопасном режиме и удаление учетной записи, где и хранится вирусное приложение.