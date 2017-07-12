В 2018 году легендарная компания Palm выпустит смартфон на Android

Компания Palm, выпускающая в прошлом легендарные телефоны-слайдеры, подтвердила свое возвращение на рынок современных устройств. Уже в 2018 году легендарная фирма представит новый смартфон, работающий на Android.

Как сообщается, информация о возвращении Palm в ряды производителей гаджетов были изначально лишь инсайдерской. Многие не верили источникам, но компания решила официально подтвердить слухи и развеять все домыслы. Действительно, легендарная фирма Palm вновь будет выпускать мобильные телефоны.

По мнению экспертов, новый смартфон от Palm будет работать на базе Android и, скорее всего, будет кнопочным. Сейчас компанию «поглотил» бренд TCL, исполнительный директор которого и подтвердил данные о «возрождении» фирмы.

Как известно, компания TCL уже не раз возвращала на торговые площадки легендарные бренды, утратившие свою популярность. На данный момент специалисты фирмы уже ведут работы по «оживлению» компании BlackBerry, чуть ранее они уже вернули «былую славу» Nokia. Как считают эксперты, и у Palm есть все шансы вернуться на рынок мобильных устройств.