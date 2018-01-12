Летом Apple намерена выпустить обновление iOS 11.4

Уже этим летом американская компания Apple намерена выпустить обновление iOS до версии 11.4. Такими планами бренд поделился через свой сайт.

Согласно сообщению, официальный релиз состоится в июне. Выход сразу четырех масштабных обновлений от Apple для одной итерации - довольно редкий случай. В прошлый раз эту рекордную планку установил iOS 8. После него разработчики ограничивались тремя подверсиями.

Стоит отметить, что пока пользователям сообщили достаточно мало информации об особенностях операционной системы. Представители Apple поделились лишь анонсом платформы ClassKit, который станет инструментом для разработки приложений в пользу учащихся и преподавателей. По известным данным, этот фреймворк позволит студентам получать домашнюю работу из облачных серверов и предоставят педагогам возможность отслеживать выполнение заданий в реальном времени.