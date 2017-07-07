"Как у Apple": LG может выпустить G7 с LCD и OLED-экранами

Компания LG планирует выпустить смартфон G7 двух версиях: с LCD и OLED экранами. Об этом свидетельствует инсайдерская информация.

Согласно предположениям, южнокорейский бренд решил взять пример с Apple и представить свою новинку потребителям с двумя типами экранов на выбор. Существует также теория, что отличные по экранам версии попадут на рынки разных регионов. Эксперты также предполагают, что выпуск одной модели с разными дисплеями позволит разработчикам оценить спрос покупателей и определиться с приоритетным направлением для будущих продуктов.

Впрочем, на производительности устройств тип дисплея не отразится - они будут иметь идентичную техническую базу - чипсет Snapdragon 845. Разрешение и соотношение сторон также останется неизменным: 3120 x 1440 и 19,5:9 соответственно. Максимальный объём ОЗУ - 6 ГБ, флэш-памяти - 128 ГБ.

LG G7 должны презентовать в конце апреля. В магазинах смартфоны можно будет найти уже в мае. Аналитики называют примерную цену от 850 до 900 долларов. При этом OLED-формат обойдется дороже из-за большей себестоимости технологии органических диодов. В жидкокристаллических дисплеях создатели могут применить MLCD+, которая снижает расход энергии при более высокой яркости: до 800 нит.