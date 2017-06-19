Инсайдеры слили в Сеть фото нового OnePlus 6 без металлического корпуса

Инсайдер слил в Сеть фото смартфона OnePlus 6. Судя по опубликованным снимкам, OnePlus 6 остался без металлического корпуса, однако сохранил 3,5 мм разъем для наушников.

Как сообщают инсайдеры, внизу нового смартфона OnePlus 6 может быть размещен интерфейс USB Type-C и решетка динамика. Сразу же бросается в глаза то, что разработчики приняли решение отказаться от металлического корпуса, который, можно сказать, стал "изюминкой" многих моделей китайской компании.

Несмотря на это, было принято решение не избавляться от 3,5-миллиметрового разъема для наушников, а заднюю крышку OnePlus 6 выполнить полностью из стекла. Кроме того, на задней панели будет установлена вертикальная двойная камера и дактилоскопический датчик.

Как сообщается, китайский производитель мог отказаться от использования металла во время разработки OnePlus 6 в связи с тем, что смартфон могут оснастить поддержкой беспроводной зарядки, так как данная функция присутствует практически во всех смартфонах в 2018 году.