Эксперт рассказал о разительно новом функционале в Apple Watch Series 4

Apple наделит смарт-часы Watch Series 4 рядом особенностей, которые разительно выделят их на фоне предыдущих моделей. Об этом рассказал эксперт Мин-Чи Куо из KGI Securities.

По его информации, четвертому поколению Apple Watch разработчики подарят на 15% больший дисплей. Он не добавил, о какой диагонали идет речь. Неизвестно также, сохранится ли рамку.

Мин-Чи Куо предполагает, что с технической стороны создатели часов увеличат время работы устройства на одном заряде. Для этого инженеры готовят более объёмные батареи и работают над оптимизацией расхода энергии. Однако им нужно постараться, чтобы компенсировать новые сенсоры, следящие за показателями владельца в реальном времени.

Аналитик отметил, что после официальной презентации Watch Series 4, Apple существенно снизит цены на Series 2 и 3. В общей сложности компания выпустит около 22-24 миллионов смарт-часов, что на 30% превышает объёмы прошлого года. Стоит отметить, сотрудник KGI Securities опирается на свои личные доводы и не приводит весомой аргументации. Однако ранее предположения Мин-Чи Куо неоднократно сбывались.