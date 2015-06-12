Компания OrCam выпускает камеру MyEye для помощи слабовидящим

Разработчики из OrCam разработали компактное устройство MyEye, призванное облегчить жизнь людей с нарушениями зрением. Презентация продукта версии 2.0 появилась на Youtube.

Создатели презентовали небольшой гаджет, который позволит ориентироваться в современном мире слепым и или частично ослепшим пользователям. Аппарат размером с палец крепится на дужку очков и практически не ощущается физически из-за низкого веса.

OrCam MyEye 2.0 не возвращает обладателям возможность видеть окружающий мир, однако способно буквально рассказать о некоторых его элементах. Так камера распознает текст, лица, номинал банкнот, наименования продуктов и прочие важные мелочи, а затем озвучивает их. Для того, чтобы выделить интересуемый элемент, носителю нужно лишь указать на него пальцем. Чтобы узнавать о приближающихся близких, необходимо заранее запечатлеть их лица в цифровой памяти. А взглянув на часы, человек заставит MyEye 2.0 назвать ему дату и время. Ещё одна особенность устройства - определять цвета.

Известно, что разработка камеры-помощника уже почти завершена. OrCam продали несколько прототипов, однако пока не объявляют о выходе на большой рынок и о стоимости своей продукции.