Эксперты: новые iPhone от Apple станут дешевле на 10%

Американская компания Apple может продавать новые модели iPhone на 10% дешевле, чем прошлогодние. Так утверждает Амит Датянани, эксперт аналитической фирмы RBC Capital.

По информации источника, осенью текущего года Apple представят на рынке несколько новых смартфонов. В частности, новый iPhone X, его крупную X Plus версию, а также бюджетный телефон, который при низкой цене будет обладать приличной производительностью

Амит Датянани сообщает, что разработчики нашли способы экономить на производстве, что позволит снизить стоимость готовой продукции. Он предполагает, что уже на стартовом этапе продаж цены на новинки iPhone будут ниже, чем на устройства 2017 года. По мнению аналитика, модернизированный iPhone X получит ценник в 899 долларов. X Plus - 999 долларов, а новая недорогая модель - 699 долларов. Пока Apple официально не подтвердила эти данные, а потому остается ждать октябрьской презентации.